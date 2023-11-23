Глава партии "Справедливая Россия" удочерил похищенную из Херсона годовалую девочку – BBC

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вместе с женой удочерили похищенную из Украины девочку, впоследствии сменив ей имя.

Что известно о похищенной девочке

Речь идет о десятимесячной Маргарите Прокопенко из Херсона. Во время русской оккупации города она находилась в доме ребенка. По данным BBC, девочка одна из 48 пропавших оттуда детей.

В конце августа 2022 года супруга Миронова Инна Варламова вместе с его первой заместительницей в нелегитимной Госдуме Яной Лантратовой приехали в Херсонскую область.

Фото – www.bbc.com

Местная оккупационная власть выдала на них поручение на вывоз двух детей — Маргариты Прокопенко и двухлетнего Ильи Ващенко.

Во время их приезда девочку лечили от бронхита в Херсонской областной детской больнице. Варламова туда приехала с Татьяной Завальской, которую после оккупации Херсона назначили «главой дома ребенка». Они осмотрели детей и «были довольны их состоянием». Завальская потом звонила по телефону и требовала их выписать. На следующий день после выписки Маргариту и Илью похитили в Россию.

Когда я спросила, почему я должен выписывать больных детей, Завальская сказала, что та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты, — рассказала сотрудница больницы. Поделиться

Инна Варламова и Сергей Миронов (фото – из открытых источников)

По официальной версии россиян, детей вывезли в Москву якобы для обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации.

Издание получило документ, согласно которому суд разрешил Миронову и Варламовой в декабре 2022-го удочерить похищенную девочку — ей было чуть больше года. Они сменили ей имя на Марину Сергеевну Миронову, а также место рождения: вместо Херсона — подмосковный Подольск.

Источник Важных историй утверждает, что биологическую маму Маргариты лишили родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Об Илье полных данных нет. Как пишет издание, год спустя после депортации — в сентябре 2023 года — ему подделали новое свидетельство о рождении. Сейчас оба ребенка в Московской области.

BBC работала над расследованием вместе с украинской правозащитницей Викторией Новиковой. Там заявили, что она подготовила новые доказательства для Офиса генпрокурора и передаст их Международному уголовному суду.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.