Режим Лукашенко похитил тысячи украинских детей — исследование Йельского университета

Более 2400 несовершеннолетних украинцев в возрасте от 6 до 17 лет были похищены и вывезены на территорию Беларуси после начала полномасштабной российско-украинской войны. Это подтверждают результаты исследования Йельского университета.

Что важно знать о похищении украинских детей Россией и Беларусью

Журналисты обращают внимание на то, что еще в мае 2023 года Офис генерального прокурора заявил о расследовании роли Беларуси в похищении более 19 тысяч идентифицированных детей с оккупированных Россией территорий с момента начала война.

Речь идет также о несовершеннолетних, которые были вывезены на территорию РФ.

Согласно подсчетам независимых экспертов, общее количество значительно больше.

Как известно, российские власти цинично лгут, что оказывают гуманитарную помощь тем, кто желает оставить Украину "добровольно", и отвергают обвинения в военных преступлениях, как и официальный Минск.

Исследователи из Йельского университета решили изучить роль Лукашенко в совершении этого преступления против украинских детей максимально детально.

В масштабном отчете авторов исследования говорится, что несовершеннолетних украинцев принудительно вывозили из, по меньшей мере, 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Более 2000 детей были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.

Беларусь способствовала систематическим усилиям России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей… Федеральное правительство России и режим Беларуси сотрудничают, чтобы координировать и финансировать перемещение детей с оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь, — сказано в отчете. Поделиться

Узнать больше о похищении украинских детей можно просмотрев документальный фильм команды Online.UA "Истерзанное детство":

Лукашенко непосредственно причастен к похищению украинских детей

Что важно понимать, транспортировка в Беларусь через территорию России была «окончательно скоординирована» между российским диктатором Владимиром Путиным и его приспешником Александром Лукашенко.

Прокуратура Украины по делам о военных преступлениях заявила, что расследует похищение как потенциальный геноцид.

Конвенция о геноциде — соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН после нацистского Холокоста — определяет пять действий, каждое из которых может включать преступление, если оно совершается с намерением геноцида, включая принудительное перемещение детей из своей группы.

Оказавшись в Беларуси, украинские дети прошли военное обучение и перевоспитание, а Лукашенко одобрил использование государственных организаций для транспортировки детей из Украины в Беларусь и финансирования их транспортировки, — сказано в отчете Йельского университета. Поделиться

До сих пор официально не известно, сколько несовершеннолетних украинцев, идентифицированных в результате исследования, остаются в Беларуси.