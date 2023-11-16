Режим Лукашенка викрав тисячі українських дітей — дослідження Єльського університету

Понад 2400 неповнолітніх українців віком від 6 до 17 років були викрадені та вивезені на територію Білорусі після початку повномасштабної російсько-української війни. Це підтверджують результати дослідження Єльського університету.

Що важливо знати про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей

Журналісти звертають увагу на те, що ще в травні 2023 року Офіс генерального прокурора заявив про розслідування ролі Білорусі у викраденні понад 19 000 ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку війни.

Йдеться також про неповнолітніх, яких вивезли на територію РФ.

Згідно з підрахунками незалежних експертів, загальна кількість значно більша.

Як відомо, російська влада цинічно бреше, що надає гуманітарну допомогу тим, хто бажає залишити Україну “добровільно”, і відкидає звинувачення у воєнних злочинах, як і офіційний Мінськ.

Дослідники з Єльського університету вирішили максимально детально вивчити роль режиму Лукашенка у скоєнні цього злочину проти українських дітей.

У масштабному звіті авторів дослідження йдеться про те, що неповнолітніх українців примусово вивозили із щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Понад 2000 дітей були перевезені до дитячого центру “Дубрава” в Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини були доставлені в 12 інших установ.

Білорусь сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей… Федеральний уряд Росії та режим Білорусі співпрацюють, щоб координувати та фінансувати переміщення дітей з окупованої Росією України через Росію до Білорусі, — йдеться у звіті. Поширити

Дізнатися більше про викрадення українських дітей можна переглянувши документальний фільм команди Online.UA "Понівечене дитинство":

Лукашенко безпосередньо причетний до викрадення українських дітей

Що важливо розуміти, транспортування до Білорусі через територію Росії було «остаточно скоординовано» між російським диктатором Володимиром Путіним та його поплічником Олександром Лукашенком.

Прокуратура України у справах про воєнні злочини заявила, що розслідує викрадення як потенційний геноцид.

Конвенція про геноцид — угода, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН після нацистського Голокосту, — визначає п’ять дій, кожна з яких може становити злочин, якщо вона вчиняється з наміром геноциду, зокрема також мовиться про примусове переміщення дітей зі своєї групи.

Опинившись у Білорусі, українські діти пройшли військовий вишкіл та перевиховання, а Лукашенко схвалив використання державних організацій для транспортування дітей з України до Білорусі та фінансування їх транспортування, — йдеться у звіті Єльського університету. Поширити

Досі офіційно невідомо, скільки неповнолітніх українців, ідентифікованих у результаті дослідження, станом на сьогодні залишаються в Білорусі.