Викрадені Росією українські діти зазнають психологічного та фізичного насильства — ООН

В ООН заявили, що викрадені Росією українські діти зазнають «психологічного або фізичного насильства». В організації також висловили стурбованість тим, що не існує системи повернення українських дітей з РФ.

ООН стурбована відсутністю системи повернення дітей

Українська влада ідентифікувала та перевірила майже 20 тисяч дітей, які були викрадені Росією під час війни.

Нада Аль-Нашіф, заступник верховного комісара ООН з прав людини, заявила, що «серйозно стурбована» ситуацією.

Немає налагодженої системи повернення українських дітей, які були передані в інші регіони окупованої Росією території або до Російської Федерації, - сказала вона. Поширити

Вона додала, що деякі з дітей, які возз’єдналися зі своєю сім’єю після того, як родичі поїхали до РФ, щоб забрати їх, описали, що зазнали або були свідками психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини Росії Марію Львову-Бєлову у воєнному злочині - незаконній депортації українських дітей.

Фільм “Понівечене дитинство” про викрадених дітей

Документальний проєкт «Понівечене дитинство» розповідає про викрадених до Росії українських дітей.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка перебуває у міжнародному розшуку, заявляла, що від початку повномасштабної війни РФ викрала з України понад 700 тисяч дітей.