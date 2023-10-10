Похищенные Россией украинские дети испытывают психологическое и физическое насилие — ООН

В ООН заявили, что похищенные Россией украинские дети подвергаются «психологическому или физическому насилию». В организации также выразили обеспокоенность тем, что нет системы возвращения украинских детей из РФ.

ООН обеспокоена отсутствием системы возвращения детей

Украинские власти идентифицировали и проверили почти 20 тысяч детей, которые были похищены Россией во время войны.

Аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека, заявила, что «серьезно обеспокоена» ситуацией.

Нет налаженной системы возвращения украинских детей, которые были переданы в другие регионы оккупированной Россией территории или Российской Федерации, - сказала она. Поделиться

Она добавила, что некоторые из детей, воссоединившихся со своей семьей после того, как родственники уехали в РФ, чтобы забрать их, описали, что подверглись или были свидетелями психологического или физического насилия со стороны тамошнего педагогического персонала.

Напомним, что Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка России Марию Львову-Белову в военном преступлении – незаконной депортации украинских детей.

Фильм "Истерзанное детство" о похищенных детях

Документальный проект «Истерзанное детство» рассказывает о похищенных в Россию украинских детях.

Находящаяся в международном розыске российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что с начала полномасштабной войны РФ похитила из Украины более 700 тысяч детей.