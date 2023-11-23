Глава партії "Справедлива Росія" удочерив викрадену з Херсона однорічну дівчинку — BBC

Глава партії «Справедлива Росія — За правду» Сергій Миронов разом із дружиною удочерили викрадену з України дівчинку, згодом змінивши їй ім'я.

Що відомо про викрадену дівчинку

Ідеться про десятимісячну Маргариту Прокопенко із Херсона. Під час російської окупації міста вона перебувала у будинку дитини. За даними BBC, дівчинка одна з 48 дітей, які звідти зникли.

Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Інна Варламова разом із його першою заступницею у нелегітимній Держдумі Яною Лантратовою приїхали на Херсонщину.

Фото – www.bbc.com

Місцева окупаційна «влада» видала на них доручення на вивезення двох дітей — Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка.

Під час їхнього приїзду дівчинку лікували від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні. Варламова туди приїхала з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили «головою будинку дитини». Вони оглянули дітей та «були задоволені їхнім станом». Завальська потім телефонувала і вимагала їх виписати. Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю викрали до Росії.

Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, Завальська сказала, що та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки, — розповіла журналістам співробітниця лікарні. Поширити

Інна Варламова і Сергій Миронов (фото – з відкритих джерел)

За офіційною версією росіян, дітей вивезли до Москви нібито для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації».

Видання отримало документ, згідно з яким суд дозволив Миронову та Варламовій у грудні 2022-го удочерити викрадену дівчинку — їй було трохи понад рок. Вони змінили їй ім'я на Марина Сергіївна Миронова, а також місце народження: замість Херсона — підмосковний Подільськ.

Джерело Важных историй стверджує, біологічну маму Маргарити позбавили батьківських прав, а батько помер, однак у неї є інші родичі. Про Іллю повних даних немає. Як пише видання, через рік після депортації — у вересні 2023 року — йому підробили нове свідоцтво про народження. Зараз обоє дітей у Московській області.

BBC працювала над розслідуванням разом з українською правозахисницею Вікторією Новіковою. Там заявили, що вона підготувала нові докази для Офісу генпрокурора та передасть їх до Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.