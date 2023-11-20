У Міноборони Британії назвали кількість викрадених українських дітей у російських "таборах перевиховання"

Російські військові злочинці тримають у так званих “таборах перевиховання” на території РФ більше 10 тис викрадених з України дітей.
Що відомо про перебування викрадених українських дітей у таборах на території РФ
За інформацією представників Міноборони Великої Британії, не менше 11 тис викрадених з України дітей перебувають у 43 таборах на території Росії.
В Міноборони Британії підкреслили, що право на життя та ключові свободи цих дітей поставлено під загрозу.
При цьому в Міноборони зазначають, що такі дані наведено в доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.
Що відомо про викрадених Росією з України дітей
Команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.
Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.
Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.
Україна повернула додому ще чотирьох дітей на підконтрольну територію. Разом з ними й хлопчик з Донецька.
Зазначається, що 4 дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними й хлопчик з Донецька.
За словами голови Херсонської ОВА, повернення дітей є результатом роботи Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної ради з прав людини й інших.
Протягом 2023 року додому вдалось повернути 156 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
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