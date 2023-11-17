Україна повернула додому ще чотирьох викрадених Росією дітей

Україна повернула додому ще чотирьох дітей на підконтрольну територію. Разом з ними й хлопчик з Донецька

Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей

Зазначається, що 4 дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними й хлопчик з Донецька.

Дякую усім, хто долучися до цієї непростої роботи. Зараз родини в Києві, їм надають допомогу медики і психологи, - пише Прокудін. Поширити

За словами голови Херсонської ОВА, повернення дітей є результатом роботи Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної ради з прав людини й інших.

Протягом 2023 року додому вдалось повернути 156 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.