До України повернули ще одну дитину, яку викрала РФ

Україні вдалося повернути додому ще одну дитину

Як повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, хлопчика повернули додому.

За словами Лубінця, він вже може обійняти своїх рідних.

Він пояснив, що технічним супроводом займалися працівники Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини

Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!, - додав Лубінець. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.