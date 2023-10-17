Поліція евакуювала всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донеччини

Врятувати вдалося 345 дітей. Їх вивезли разом з рідними під час чергового етапу обовʼязкової евакуації на Донеччині.

Евакуація дітей з Донеччині

Правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.

345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації в Донецькій області, - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поширити

Зазначається, що жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);

Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Никанорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

Клименко подякував поліції Донецької області за врятовані життя.

Фільм “Понівечене дитинство” про історії дітей у російському полоні

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.