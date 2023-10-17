Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донбасса

Спасти удалось 345 детей. Их вывезли вместе с родными во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области.

Эвакуация детей из Донбасса

Правоохранители завершили эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.

345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Поделиться

Отмечается, что ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

Железное, Нью-Йорк и Северное (Бахмутский район);

Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

Клименко поблагодарил полицию Донецкой области за спасенные жизни.

Фильм "Истерзанное детство" об истории детей в русском плену

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.