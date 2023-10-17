Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донбасса

Спасти удалось 345 детей. Их вывезли вместе с родными во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области.
Эвакуация детей из Донбасса
Правоохранители завершили эвакуацию всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.
Отмечается, что ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:
Железное, Нью-Йорк и Северное (Бахмутский район);
Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).
Клименко поблагодарил полицию Донецкой области за спасенные жизни.
Фильм "Истерзанное детство" об истории детей в русском плену
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей.
В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-