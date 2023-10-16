Катар вернет из России троих похищенных украинских детей

На этой неделе троих похищенных Россией украинских детей должны передать катарским дипломатам в Москве.

Трое похищенных детей передадут дипломатам Катара

Это произойдет в соответствии с механизмом, созданным Катаром для возвращения значительного количества детей из России в Украину.

По словам одного из катарских чиновников, 13 октября Катар способствовал возвращению еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и едет в Украину через Эстонию.

Остальные трое детей, которые будут возвращены, – это мальчик 2 лет, мальчик 9 лет и девочка 17 лет.

По словам катарского чиновника, возвращение этих первых четырех детей проверяет систему, созданную Катаром после месяцев тайных переговоров с Москвой и Киевом.

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвах Аль Хатер подтвердил посредничество в заявлении и назвал репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".

Источник Reuters сообщил, что уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова поделилась с катарскими дипломатами кратким начальным списком украинских детей, которых нужно вернуть.

Пока непонятно, сколько детей позволит вернуть РФ.

Что известно о похищении украинских детей

Украина идентифицировала 20 тыс детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека на прошлой неделе выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

Смотрите документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о похищенных в Россию украинских детях.