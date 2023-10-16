Катар поверне з Росії трьох викрадених українських дітей

Цього тижня трьох викрадених Росією українських дітей мають передати катарським дипломатам у Москві.

Троє викрадених дітей передадуть дипломатам Катару

Це відбудеться відповідно до механізму, створеного Катаром з метою повернення значної кількості дітей з Росії в Україну.

За словами одного з катарських чиновників, 13 жовтня Катар сприяв поверненню ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію.

Інші троє дітей, які будуть повернуті, - це хлопчик 2 років, хлопчик 9 років і дівчинка 17 років.

За словами катарського чиновника, повернення цих перших чотирьох дітей перевіряє систему, яку Катар створив після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом.

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвах Аль Хатер підтвердив посередництво в заяві та назвав репатріацію цього тижня «лише першим кроком».

Джерело Reuters повідомило, що уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова поділилася з катарськими дипломатами коротким початковим списком українських дітей, яких потрібно повернути.

Наразі незрозуміло, скільки дітей дозволить повернути РФ.

Що відомо про викрадення українських дітей

Україна ідентифікувала 20 тис дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини минулого тижня висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Дивіться документальний проєкт «Понівечене дитинство», що розповідає про викрадених до Росії українських дітей.