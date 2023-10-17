В Украину вернули еще одного ребенка, похищенного РФ

Еще один ребенок, похищенный страной-оккупантом, вернулся домой.

Украине удалось вернуть домой еще одного ребенка

Как сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, мальчика вернули домой.

По словам Лубинца, он может обнять своих родных.

Он объяснил, что техническим сопровождением занимались работники Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов! - добавил Лубинец. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.