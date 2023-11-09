Викрадені Росією. Ще трьох дітей повернули до України

Маленькі українці, яких викрали російські окупанти, вже вдома, в Україні. Відомо, що малеча родом з Херсонщини.

Україна повернула з Росії трьох дітей

Україні вдалося повернути ще трьох дітей із Херсонської області. Цих малюків викрали російські загарбники.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Троє дітей знову на підконтрольній Україні території, – розповів він. Поширити

За його словами, за цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб.

Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.

Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах, – зазначив Прокудін. Поширити

Як додав голова ОВА, загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей з Херсонської області.

Що відомо про стрічку "Понівечене дитинство"

Документальна стрічка команди Online.UA розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.