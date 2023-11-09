Похищены Россией. Еще троих детей вернули в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Похищены Россией. Еще троих детей вернули в Украину

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Украинский ребенок
Читати українською

Маленькие украинцы, которых похитили российские оккупанты, уже дома, в Украине. Известно, что малыши родом с Херсонщины.

Украина вернула из России троих детей

Украине удалось вернуть еще троих детей из Херсонской области. Этих малышей похитили российские захватчики.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Трое детей снова на подконтрольной Украине территории, – рассказал он.

По его словам, по этой радостной новости – колоссальная работа многих служб.

В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.

Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поздравляю семьи с возвращением. Желаю поскорее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах, – отметил Прокудин.

Как добавил глава ОВА, всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей из Херсонской области.

Что известно о фильме "Истерзанное детство"

Документальная лента команды Online.UA рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм "Истерзанное детство" появился на платформе "Дети войны"
Документальный фильм "Истерзанное детство" появился на платформе "Дети войны"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Современные янычары. Похищенные украинские дети попадают в спецлагеря РФ
Маленькие украинцы становятся современными янычарами
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Похищенные Россией украинские дети испытывают психологическое и физическое насилие — ООН
РФ похищает детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.