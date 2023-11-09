Похищены Россией. Еще троих детей вернули в Украину

Маленькие украинцы, которых похитили российские оккупанты, уже дома, в Украине. Известно, что малыши родом с Херсонщины.
Украина вернула из России троих детей
Украине удалось вернуть еще троих детей из Херсонской области. Этих малышей похитили российские захватчики.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, по этой радостной новости – колоссальная работа многих служб.
В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.
Как добавил глава ОВА, всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей из Херсонской области.
Что известно о фильме "Истерзанное детство"
Документальная лента команды Online.UA рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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