Похищены Россией. Еще троих детей вернули в Украину

Маленькие украинцы, которых похитили российские оккупанты, уже дома, в Украине. Известно, что малыши родом с Херсонщины.

Украина вернула из России троих детей

Украине удалось вернуть еще троих детей из Херсонской области. Этих малышей похитили российские захватчики.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Трое детей снова на подконтрольной Украине территории, – рассказал он. Поделиться

По его словам, по этой радостной новости – колоссальная работа многих служб.

В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.

Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Поздравляю семьи с возвращением. Желаю поскорее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах, – отметил Прокудин. Поделиться

Как добавил глава ОВА, всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей из Херсонской области.

Что известно о фильме "Истерзанное детство"

Документальная лента команды Online.UA рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.