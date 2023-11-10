Україна домовилася про повернення викраденого росіянами підлітка Єрмохіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна домовилася про повернення викраденого росіянами підлітка Єрмохіна

Дмитро Лубінець
Богдан Єрмохін

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що українській владі нарешті вдалося добитися повернення викраденого з окупованого Маріуполя 17-річного Богдана Єрмохіна.

Богдан Єрмохін скоро повернеться в Україну

Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою, - написав омбудсман.

Окрім того, Дмитро Лубінець наполегливо попросив усіх українців нарешті заспокоїтися та не розповсюджувати неперевірену інформацію.

За його словами, така публічність шкодить процесам повернення.

Готовий відповісти на всі запитання журналістів, розповісти деталі, але лише тоді, коли Богдан буде на території України! Слідкуйте за новинами! - додав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Що відомо про викрадення Богдана Єрмохіна

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

Росіяни викрали 16-річного хлопця та вивезли до окупованого Донецька, а згодом він опинився у дитячому санаторії у Московській області Росії.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвоката.

3 липня 2022 року Богдан зробив кілька безуспішних спроб повернутися в Україну. Він досі перебуває під опікою в Росії, попри те, що має законного опікуна в Україні. Йому видали російський паспорт і змушують отримати паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон, - зазначає Катерина Бобровська.

Що важливо розуміти, за тиждень хлопцю виповниться 18 років. Він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

Після цього Богдан публічно звернувся за допомогою до українського лідера Володимира Зеленського.

Я, Єрмохін Богдан, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович допомогти мені повернутись додому, - йдеться у зверненні хлопця.

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