Украина договорилась о возвращении похищенного россиянами подростка Ермохина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что украинским властям наконец-то удалось добиться возвращения похищенного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.

Богдан Ермохин скоро вернется в Украину

Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой, - написал омбудсман. Поделиться

Кроме того, Дмитрий Лубинец настойчиво попросил всех украинцев наконец-то успокоиться и не распространять непроверенную информацию.

По его словам, такая публичность вредит процессам возвращения.

Готов ответить на все вопросы журналистов, рассказать детали, но только тогда, когда Богдан будет на территории Украины! Следите за новостями! – добавил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Поделиться

Что известно о похищении Богдана Ермохина

Родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.

Россияне похитили 16-летнего парня и вывезли в оккупированный Донецк, а затем он оказался в детском санатории в Московской области России.

В июле 2022 года он был отдан под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

3 июля 2022 Богдан сделал несколько безуспешных попыток вернуться в Украину. Он до сих пор находится на попечении в России, несмотря на то, что имеет законного опекуна в Украине, - отмечает Екатерина Бобровская. Поделиться

Что важно понимать, через неделю парню исполнится 18 лет. Он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

После этого Богдан публично обратился за помощью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.