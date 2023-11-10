Украина договорилась о возвращении похищенного россиянами подростка Ермохина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что украинским властям наконец-то удалось добиться возвращения похищенного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.
Богдан Ермохин скоро вернется в Украину
Кроме того, Дмитрий Лубинец настойчиво попросил всех украинцев наконец-то успокоиться и не распространять непроверенную информацию.
По его словам, такая публичность вредит процессам возвращения.
Что известно о похищении Богдана Ермохина
Родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.
Россияне похитили 16-летнего парня и вывезли в оккупированный Донецк, а затем он оказался в детском санатории в Московской области России.
В июле 2022 года он был отдан под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.
Что важно понимать, через неделю парню исполнится 18 лет. Он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.
После этого Богдан публично обратился за помощью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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