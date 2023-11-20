В Минобороны Британии назвали количество похищенных украинских детей в российских "лагерях перевоспитания"
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны Британии назвали количество похищенных украинских детей в российских "лагерях перевоспитания"

Похищенные РФ украинские дети
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Источник:  online.ua

Российские военные преступники держат в так называемых "лагерях перевоспитания" на территории РФ более 10 тыс. похищенных из Украины детей.

Что известно о пребывании похищенных детей в лагерях на территории РФ

По информации представителей Минобороны Великобритании, не менее 11 тыс. похищенных из Украины детей находятся в 43 лагерях на территории России.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что право на жизнь и ключевые свободы этих детей поставлено под угрозу.

При этом в Минобороны отмечают, что такие данные приведены в докладе Йельской лаборатории гуманитарных исследований.

Что известно о похищенных Россией из Украины детях

Команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Украина вернула домой еще четверых детей на подконтрольную территорию. Вместе с ними и мальчик из Донецка.

Отмечается, что 4 ребенка Херсона с родителями наконец-то на подконтрольной Украине территории. А вместе с ними и мальчик из Донецка.

По словам главы Херсонской ОВА, возвращение детей является результатом работы Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом уполномоченного Верховной рады по правам человека и других.

В течение 2023 домой удалось вернуть 156 детей из временно оккупированной части Херсонской области.

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