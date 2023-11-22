Росіяни викрали українських підлітків з пансіонату на Херсонщині — ЦНС

Окупанти вивезли українських підлітків до РФ

Як повідомляється, нещодавно росіяни вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату у тимчасово окупованій Херсонської області до Пензи, а саме до пансіону "Дім Вероніки".

Переїзд курувала дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, яка перебуває в міжнародному розшуку саме за депортацію українських дітей.

Зазначається, що в інтернатах перебувають не лише сироти, й у багатьох дітей є опікуни та навіть батьки. У більшості випадків дітей вивозять без згоди й попри наявність у цих підлітків родичів на підконтрольній Україні території.

Вивезення відбувається з метою подальшої асиміляції дітей та знищення цілого покоління українців. Кожен дотичний до цього злочину понесе відповідальність, - наголосили в ЦНС. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.