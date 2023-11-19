Викраденого Росією підлітка Єрмохіна повернули в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Викраденого Росією підлітка Єрмохіна повернули в Україну

Дмитро Лубінець
Богдан Єрмохін

19 листопада офіційно стало відомо, що викрадений з Маріуполя до РФ підліток Богдан Єрмохін, який отримав в Росії повістку, повернувся в Україну.

Підліток Богдан Єрмохін уже в Україні

Про це у своїх соціальних мережах повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець та опублікував фотопітвердження своїх слів.

19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України. Саме наша команда офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA, - йдеться в заяві Лубінця.

За словами українського омбудсмана, повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною.

Дмитро Лубінець також звернув увагу на те, що це був тернистий шлях.

Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи! Наша команда продовжить працювати далі. Адже завдання — повернути додому всіх українців. І ми спрямовані на результат! — наголосив уповноважений ВРУ з прав людини.

Більше про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей можна дізнатися, переглянувши документальну стрічку відеопродакшну українського медіа Online.UA “Понівечене дитинство”:

Що відомо про викрадення Богдана Єрмохіна

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

Росіяни викрали 16-річного хлопця та вивезли до окупованого Донецька, а згодом він опинився у дитячому санаторії у Московській області Росії.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвоката.

3 липня 2022 року Богдан зробив кілька безуспішних спроб повернутися в Україну.

Нещодавно він отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

Після цього Богдан публічно звернувся за допомогою до українського лідера Володимира Зеленського.

Я, Єрмохін Богдан, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович допомогти мені повернутись додому, - йдеться у зверненні хлопця.

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