Викраденого Росією підлітка Єрмохіна повернули в Україну

19 листопада офіційно стало відомо, що викрадений з Маріуполя до РФ підліток Богдан Єрмохін, який отримав в Росії повістку, повернувся в Україну.

Підліток Богдан Єрмохін уже в Україні

Про це у своїх соціальних мережах повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець та опублікував фотопітвердження своїх слів.

19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України. Саме наша команда офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA, - йдеться в заяві Лубінця.

За словами українського омбудсмана, повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною.

Дмитро Лубінець також звернув увагу на те, що це був тернистий шлях.

Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи! Наша команда продовжить працювати далі. Адже завдання — повернути додому всіх українців. І ми спрямовані на результат! — наголосив уповноважений ВРУ з прав людини. Поширити

Більше про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей можна дізнатися, переглянувши документальну стрічку відеопродакшну українського медіа Online.UA “Понівечене дитинство”:

Що відомо про викрадення Богдана Єрмохіна

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

Росіяни викрали 16-річного хлопця та вивезли до окупованого Донецька, а згодом він опинився у дитячому санаторії у Московській області Росії.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвоката.

3 липня 2022 року Богдан зробив кілька безуспішних спроб повернутися в Україну.

Нещодавно він отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

Після цього Богдан публічно звернувся за допомогою до українського лідера Володимира Зеленського.