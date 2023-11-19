Похищенного Россией подростка Ермохина вернули в Украину

19 ноября официально стало известно, что похищенный из Мариуполя в РФ подросток Богдан Ермохин, который получил повестку в России, вернулся в Украину.
Богдан Ермохин уже в Украине
Об этом в своих социальных сетях сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и опубликовал фотоподтверждение своих слов.
По словам украинского омбудсмана, возвращения парня стало возможным благодаря взаимодействию с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной.
Дмитрий Лубинец также обратил внимание на то, что это был тернистый путь.
Больше о похищении Россией и Беларусью украинских детей можно узнать, просмотрев документальную видеопродакшную ленту украинского медиа Online.UA “Истерзанное детство”:
Что известно о похищении Богдана Ермохина
Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.
Россияне похитили 16-летнего парня и вывезли в оккупированный Донецк, а затем он оказался в детском санатории в Московской области России.
В июле 2022 года его отдали на попечение ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.
3 июля 2022 Богдан сделал несколько безуспешных попыток вернуться в Украину.
Недавно он получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.
После этого Богдан публично обратился за помощью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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