Похищенного Россией подростка Ермохина вернули в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Похищенного Россией подростка Ермохина вернули в Украину

Дмитрий Лубинец
Богдан Ермохин
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19 ноября официально стало известно, что похищенный из Мариуполя в РФ подросток Богдан Ермохин, который получил повестку в России, вернулся в Украину.

Богдан Ермохин уже в Украине

Об этом в своих социальных сетях сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и опубликовал фотоподтверждение своих слов.

19 ноября, в свой день рождения, Богдан вернулся в Украину. Именно наша команда Омбудсмана нарабатывала путь возвращения парня совместно с другими органами государственной власти в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA, - сказано в заявлении Лубинца.

По словам украинского омбудсмана, возвращения парня стало возможным благодаря взаимодействию с Государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной.

Дмитрий Лубинец также обратил внимание на то, что это был тернистый путь.

Богдан пережил много, находясь в России, но всеже он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет! Наша команда продолжит работу дальше. Ведь задача вернуть домой всех украинцев. И мы устремлены на результат! — подчеркнул уполномоченный ВРУ по правам человека.

Больше о похищении Россией и Беларусью украинских детей можно узнать, просмотрев документальную видеопродакшную ленту украинского медиа Online.UA “Истерзанное детство”:

Что известно о похищении Богдана Ермохина

Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.

Россияне похитили 16-летнего парня и вывезли в оккупированный Донецк, а затем он оказался в детском санатории в Московской области России.

В июле 2022 года его отдали на попечение ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

3 июля 2022 Богдан сделал несколько безуспешных попыток вернуться в Украину.

Недавно он получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

После этого Богдан публично обратился за помощью к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой, - было сказано в обращении парня.

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