Россияне похитили украинских подростков из пансионата в Херсонской области — ЦНС

Российские захватчики продолжают похищать украинских подростков с временно оккупированных территорий Украины в РФ.
Оккупанты вывезли украинских подростков в РФ
Как сообщается, недавно россияне вывезли детей из психоневрологического дома-интерната во временно оккупированной Херсонской области в Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".
Переезд курировала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, находящаяся в международном розыске именно за депортацию украинских детей.
Отмечается, что в интернатах находятся не только сироты, и у многих детей есть опекуны и даже родители. В большинстве случаев детей вывозят без согласия и, несмотря на наличие у этих подростков родственников на подконтрольной Украине территории.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.
Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.
В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
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