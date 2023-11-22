Россияне похитили украинских подростков из пансионата в Херсонской области — ЦНС

Оккупанты вывезли украинских подростков в РФ

Как сообщается, недавно россияне вывезли детей из психоневрологического дома-интерната во временно оккупированной Херсонской области в Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".

Переезд курировала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, находящаяся в международном розыске именно за депортацию украинских детей.

Отмечается, что в интернатах находятся не только сироты, и у многих детей есть опекуны и даже родители. В большинстве случаев детей вывозят без согласия и, несмотря на наличие у этих подростков родственников на подконтрольной Украине территории.

Вывоз происходит с целью дальнейшей ассимиляции детей и уничтожения целого поколения украинцев. Каждый причастный к этому преступлению понесет ответственность, - подчеркнули в ЦНС. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.