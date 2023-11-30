У РФ змінили ім'я та прізвище викраденої з Херсонщини дитини — Лубінець

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, російський депутат "вдочерив" примусово вивезену з Херсонської області 10-місячну українську дівчинку, яку розлучили з батьками та змінили їй ім'я та прізвище.
Що відомо про спроби росіян перевиховати викрадених з України дітей
Лубінець зазначив, що з приводу цього конкретного випадку Україна звернулась до міжнародних правозахисних організацій із закликом посприяти поверненню дитини додому до рідних батьків.
За інформацією ЗМІ, викраденній дівчінці змінили не тільки громадянство, а й також ім’я та прізвище.
Що відомо про викрадену дівчинку
Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою".
Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі невідома".
Лубінець зазначив, що наразі це перший випадок всиновлення викраденої росіянами з України дитини, якій після цього змінили ім’я та прізвище.
Лубінець наголосив, що всиновлення українських дітей у Росії є незаконним. Згідно з міжнародними нормами, для всиновлення іноземцями української дитини необхідно проінформувати про це Україну та отримати згоду на всиновлення.
Він закликав міжнародну спільному відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей.
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