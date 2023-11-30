У РФ змінили ім'я та прізвище викраденої з Херсонщини дитини — Лубінець

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, російський депутат "вдочерив" примусово вивезену з Херсонської області 10-місячну українську дівчинку, яку розлучили з батьками та змінили їй ім'я та прізвище.

Що відомо про спроби росіян перевиховати викрадених з України дітей

Лубінець зазначив, що з приводу цього конкретного випадку Україна звернулась до міжнародних правозахисних організацій із закликом посприяти поверненню дитини додому до рідних батьків.

Нещодавно з медіа стало відомо, що голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину. У ЗМІ повідомляється, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста. Звідти її вивезли до Росії нібито для "обстежень і реабілітації, - наголосив український омбудсман. Поширити

За інформацією ЗМІ, викраденній дівчінці змінили не тільки громадянство, а й також ім’я та прізвище.

Що відомо про викрадену дівчинку

Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою".

Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі невідома".

Лубінець зазначив, що наразі це перший випадок всиновлення викраденої росіянами з України дитини, якій після цього змінили ім’я та прізвище.

До мене, як омбудсмана України, звернулася опікун рідної сестри Маргарити. Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити та оформлення опіки над нею. Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити невідома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни, - підкреслив уповноважений з прав людини. Поширити

Лубінець наголосив, що всиновлення українських дітей у Росії є незаконним. Згідно з міжнародними нормами, для всиновлення іноземцями української дитини необхідно проінформувати про це Україну та отримати згоду на всиновлення.

Він закликав міжнародну спільному відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей.