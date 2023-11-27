Росіяни готують нові списки для масового викрадення українських дітей — ЦНС

Окупанти на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. Таким чином росіяни планують здійснити чергову хвилю викрадення.

Окупанти продовжують викрадати українських дітей

Як зазначається, росіяни не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території РФ.

Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації, - підкреслюють в ЦНС. Поширити

У повідомленні зазначають, що за ці дії першочергово відповідальний диктатор РФ Володимир Путін та його підлегла поплічниця - уповноважена при Президентові РФ з прав дитини - Марія Львова-Бєлова.

Саме за їхніми вказівками з території України було незаконно викрасти десятки тисяч українських дітей.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Україна ідентифікувала 20 тис. дітей, яких викрали до Росії або вивезли на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів.

Близько 400 дітей повернули в Україну з початку вторгнення РФ в лютому 2022 року, проте агентство ООН з прав людини висловило занепокоєння, що не існує системи, яка б полегшила повернення.

Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.