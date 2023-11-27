Россияне готовят новые списки для массового похищения украинских детей - ЦНС

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих попечительства. Таким образом россияне планируют совершить очередную волну похищения.
Оккупанты продолжают похищать украинских детей
Как отмечается, россияне не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории РФ.
В сообщении отмечают, что за эти действия в первую очередь ответственный диктатор РФ Владимир Путин и его подчиненная приспешница - уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка - Мария Львова-Белова.
Именно по их указаниям с территории Украины было незаконно угнать десятки тысяч украинских детей.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.
Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.
В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
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