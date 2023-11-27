Россияне готовят новые списки для массового похищения украинских детей - ЦНС

Оккупанты продолжают похищать украинских детей

Как отмечается, россияне не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории РФ.

Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации, – подчеркивают в ЦНС. Поделиться

В сообщении отмечают, что за эти действия в первую очередь ответственный диктатор РФ Владимир Путин и его подчиненная приспешница - уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка - Мария Львова-Белова.

Именно по их указаниям с территории Украины было незаконно угнать десятки тысяч украинских детей.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.