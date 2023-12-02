Омбудсмен готує звернення до ООН через відео розстрілу українських полонених

Уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець планує звернутись до міжнародних організацій після появи у мережі відео із розстрілом українських військових, які планували здатись в полон, військовими злочинцями армії РФ.

Що відомо про дії України у відповідь на відео із рострілом українських військових

Лубінець також висловив надію, що українській розвідці вдасться встановити особи винних у розстрілі українських військових.

Кадри із розстрілом українських військових, що хотіли здатись у полон, російськими окупантами, оприлюднив ресурс DeepState.

На відео група військових розстрілює інших військових, які виходять з бліндажа, один з яких тримає руки за головою.

Аналітики ресурсу DeepState заявляють, що інцидент із розстрілом українських військових російськими окупантами стався в районі населеного пункту Степове на Донеччині після того, як російські військові злочинці змогли просунутись до позицій 45-го окремого стрілецького батальйону.

Що відомо про наміри звернутись до ООН та Червоного Хреста

Лубінець зазначив, що з цього приводу планує вже 4 грудня звернутись до Міжнародного комітету Червоного Хреста як до організації з мандатом фіксації поводження з військовополоненими, а також до ООН із метою фіксації факту порушення міжнародного гуманітарного права з боку терористичної армії РФ.

На відео чітко всі можуть побачити, що українські військові виконують всі необхідні речі, які показують, що вони без зброї, що вони здаються в полон і не несуть жодної загрози для російських військових. Отже їх автоматично повинні були взяти в полон і надати статус військовополонених, - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини. Поширити

Він додав, що вкотре буде порушувати питання, що росіяни і РФ повинні нести відповідальність за кожен подібний випадок, зокрема і за цей.