Україна шукає зниклих безвісти за допомогою штучного інтелекту — Лубінець

Штучний інтелект розпізнає обличчя та допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни.

Як Україна шукає зниклих безвісти

Крім того, за словами Дмитра Лубінця, з метою розвитку сфери технологій на шляху вступу України в ЄС, країна формує нові партнерства у цьому напрямку і Офіс Омбудсмана долучається до цієї роботи.

Зокрема, працівники інституції беруть участь у засіданнях робочої групи з питань правового регулювання штучного інтелекту Національної асоціації адвокатів України, а також у Стратегічній сесії «Створення правової бази для штучного інституту в Україні», організованій Міністерством цифрової трансформації.

Представник Уповноваженого з інформаційних прав та працівники Офісу також беруть участь в обговореннях та дослідженнях інших проєктів, зокрема й з метою розв’язання проблемних питань: загрози приватності та кібербезпеці, дезінформації, посиленні втручання у приватність.

Варто не забувати, що мета штучного інтелекту – це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері, – наголосив Уповноважений ВР України з прав людини. Поширити

Нас боронять живі абсолютно реальні люди, тому й ставлення до наших воїнів має бути відповідним. Це стосується й держави, яка має змінювати бюрократичні процедури щодо тих, хто набув статусу «зниклий безвісти».