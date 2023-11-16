Украина ищет пропавших без вести с помощью искусственного интеллекта — Лубинец

Искусственный интеллект распознает лицо и помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны.

Как Украина ищет пропавших без вести

Кроме того, по словам Дмитрия Лубинца, в целях развития сферы технологий на пути вступления Украины в ЕС, страна формирует новые партнерства в этом направлении и Офис Омбудсмана присоединяется к этой работе.

В частности, работники института принимают участие в заседаниях рабочей группы по правовому регулированию искусственного интеллекта Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также в Стратегической сессии «Создание правовой базы для искусственного института в Украине», организованной Министерством цифровой трансформации.

Представитель Уполномоченного по информационным правам и сотрудники Офиса также принимают участие в обсуждениях и исследованиях других проектов, в том числе с целью решения проблемных вопросов: угрозы конфиденциальности и кибербезопасности, дезинформации, усиления вмешательства в конфиденциальность.

Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта – это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть самым важным в этой сфере, – подчеркнул Уполномоченный ВР Украины по правам человека. Поделиться

Нас защищают живые абсолютно реальные люди, поэтому отношение к нашим воинам должно быть соответствующим. Это касается и государства, которое должно менять бюрократические процедуры в отношении тех, кто получил статус «пропавшей без вести».