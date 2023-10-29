Масове вбивство у Волновасі. Російські окупанти розстріляли родину з дітьми — Лубінець

Російські військові розстріляли у Волновасі сім'ю із дев'яти осіб, серед яких були неповнолітні – учениця 4 класу і 4-річний малюк. Причиною цинічного злочину стала відмова родини віддавати свій будинок кадирівцям.

Російські солдати вбили родину з дітьми у Волновасі

У тимчасово окупованій Волновасі російські окупанти розстріляли сімю за відмову віддати своє житло кадирівцям.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Інформаційний опір Волновахи підтвердив факт жорстокого вбивства. Російські військові розстріляли сім'ю із дев'яти осіб, серед яких була неповнолітня – учениця 4 класу.

Причиною цинічного злочину стало те, що сім'я відмовилася віддавати свій будинок кадирівцям. Після вбивства тіла скинули у підвал.

Місцеві жителі, сусіди та родичі загиблих запевняють, що вбивство скоїв російський військовослужбовець.

Водночас кремлівські пропагандисти заявили, що так званий "слідчий комітет" терористичної організації "ДНР" порушив кримінальне провадження за фактом вбивства дев'яти осіб у Волновасі. При цьому окупанти стверджують, що серед загиблих було двоє неповнолітніх.

Злочин, за словами співрозмовників російських ЗМІ, було скоєно у п'ятницю, 27 жовтня, у будинку на вулиці Донецькій. Там жили чоловік та дружина – Наталія та Андрій, а також їхні діти – школярка молодших класів Настя та 4-річний Микита. Злочинець розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку.

Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали, – розповіла дальня родичка вбитих із посиланням на очевидців. Поширити

Про криваву трагедію на ТОТ написав у Telegram Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Ще один жахливий злочин, який вчинили росіяни у тимачасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення. Поширити

Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі". Поширити

За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім'ю Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

Наголошую, що Росія кожного дня порушує права українців на ТОТ, зокрема вчиняючи вбивства. Порушення прав українських громадян припиняться тільки тоді, коли російська армія повністю покине територію України! – заявив Лубінець. Поширити

Документальний проєкт online.ua «Понівечене дитинство»

До Дня захисту дітей команда online.ua представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих до Росії українських дітей.

За понад рік повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини російської федерації проти українського народу.