Массовое убийство в Волновахе. Российские оккупанты расстреляли семью с детьми — Лубинец

Российские военные расстреляли в Волновахе семью из девяти человек, среди которых были несовершеннолетние – ученица 4 класса и 4-летний малыш. Причиной циничного преступления стал отказ семьи отдавать свой дом кадыровцам.

Российские солдаты убили семью с детьми в Волновахе

Во временно оккупированной Волновахе российские оккупанты расстреляли семью за отказ отдать свое жилье кадыровцам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Информационное сопротивление Волновахи подтвердило факт жестокого убийства. Российские военные расстреляли семью из девяти человек, среди которых была несовершеннолетняя – ученица 4 класса.

Причиной циничного преступления стало то, что семья отказалась отдавать свой дом кадыровцам. После убийства тела сбросили в подвал.

Местные жители, соседи и родственники погибших уверяют, что убийство совершил российский военнослужащий.

В то же время кремлевские пропагандисты заявили, что так называемый "следственный комитет" террористической организации "ДНР" возбудил уголовное производство по факту убийства девяти человек в Волновахе. При этом оккупанты утверждают, что среди погибших было двое несовершеннолетних.

Преступление, по словам собеседников российских СМИ, было совершено в пятницу, 27 октября, в доме по улице Донецкой. Там жили муж и жена – Наталья и Андрей, а также их дети – школьница младших классов Настя и 4-летний Никита. Преступник расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, также находившихся в доме.

Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все наши лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали, – рассказала дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев. Поделиться

О кровавой трагедии на ТОТ написал в Telegram Омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения". Поделиться

Нет сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же, как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители". Поделиться

По предварительным данным, оккупанты лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.

Отмечаю, что Россия ежедневно нарушает права украинцев на ТОТ, в частности, совершая убийства. Нарушения прав украинских граждан прекратятся только тогда, когда русская армия полностью покинет территорию Украины! – заявил Лубинец. Поделиться

Документальный проект online.ua «Истерзанное детство»

Ко Дню защиты детей команда online.ua представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных в Россию украинских детях.

За год полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Проект «Истерзанное детство» документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.