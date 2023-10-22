Документальную ленту "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала Мега
Категория
Культура
Дата публикации

Документальную ленту "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала Мега

Несломленные дети. Я жду
Читати українською
Источник:  online.ua

22 октября в 23.00 в эфире телеканала Мега покажут документальный проект Online.UA "Несломленные дети. Я жду". В фильме дети расскажут о вызовах, с которыми столкнулись во время полномасштабного вторжения России в Украину.

О чем фильм "Несломленные дети. Я жду"

В фильме “Несломленные дети. Я жду” дети рассказали истории о том, как они встретили 24 февраля, как спасались от войны, уезжая за границу, почему вернулись и почему хотят жить в Украине, а также как волонтерят и поддерживают Силы обороны.

В ленте дети вспоминают, каким было для них 24 февраля 2022, рассказывают о своей эвакуации и признаются, почему не могут жить без Украины.

Среди героев фильма – 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека и ранила 121. Яна и его мама рассказали о протезировании конечностей в США.

Своей историей поделились Анна и ее братья Матвей и Андрей. Их мать Ивга стала в ряды медицинского батальона "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

Еще одна героиня ленты – 6-летняя Соломия. Девочка играет на свирели и собирает деньги для ВСУ. Также она ждет своего папу с войны и мечтает, чтобы они всей семьей уехали на море в Бердянск.

Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Современные янычары. Похищенные украинские дети попадают в спецлагеря РФ
Маленькие украинцы становятся современными янычарами
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Посмотрите, осталась ли я в живых. В Мариуполе дети оставляли на стенах щемящие надписи — фото
дети и война, похищенные Россией дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Похищенные Россией украинские дети испытывают психологическое и физическое насилие — ООН
РФ похищает детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.