Документальную ленту "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала Мега

22 октября в 23.00 в эфире телеканала Мега покажут документальный проект Online.UA "Несломленные дети. Я жду". В фильме дети расскажут о вызовах, с которыми столкнулись во время полномасштабного вторжения России в Украину.

О чем фильм "Несломленные дети. Я жду"

В фильме “Несломленные дети. Я жду” дети рассказали истории о том, как они встретили 24 февраля, как спасались от войны, уезжая за границу, почему вернулись и почему хотят жить в Украине, а также как волонтерят и поддерживают Силы обороны.

В ленте дети вспоминают, каким было для них 24 февраля 2022, рассказывают о своей эвакуации и признаются, почему не могут жить без Украины.

Среди героев фильма – 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека и ранила 121. Яна и его мама рассказали о протезировании конечностей в США.

Своей историей поделились Анна и ее братья Матвей и Андрей. Их мать Ивга стала в ряды медицинского батальона "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

Еще одна героиня ленты – 6-летняя Соломия. Девочка играет на свирели и собирает деньги для ВСУ. Также она ждет своего папу с войны и мечтает, чтобы они всей семьей уехали на море в Бердянск.

Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины.