Комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в РФ.

ООН задокументировала российские преступления в Украине

Независимая международная комиссия ООН задокументировала военные преступления России в Украине: среди них пытки, изнасилования и убийства гражданских. Отчет представили на Генеральной Ассамблее ООН

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию, говорится в сообщении. Поделиться

В отчете комиссии говорится, что неизбирательные российские нападения с применением взрывного оружия повлекли за собой гибель или ранение гражданских, а также привели к разрушению или повреждению гражданских объектов.

Кроме того, расследование подтвердило предварительное заключение комиссии по систематическому и повсеместному применению российскими властями пыток в разных местах содержания.

Кроме предварительных выводов Комиссии о пытках в Украине и местах лишения свободы в Российской Федерации, изложенные в этом докладе новые доказательства, собранные в Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют об аналогичной систематичности пыток на территориях, подконтрольных российским властям. В расследованных случаях преступники преимущественно пытали мужчин, подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке украинских вооруженных сил, – указано в отчете. Поделиться

Комиссия интервьюировала жертв российских нападений. Согласно сообщениям потерпевших, со стороны россиян можно отметить "глубокое пренебрежение к человеческому достоинству". Свидетели рассказывали, что случались ситуации, когда пытки были настолько жестокими, что жертва погибала.

В одном из мест содержания, которое находилось в школе села Беляевка Херсонской области, содержащие требовали медицинской помощи, когда одно из них сразу же после пыток начал задыхаться. Однако российские военнослужащие отказались оказать помощь, и эта жертва умерла в течение часа, – указывает в своем отчете независимая комиссия. Поделиться

Комиссия в ходе расследований в Херсонской и Запорожской областях зафиксировала, что изнасилование и другое сексуальное насилие "часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестоким избиением, удушением, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умысов".

Комиссия также расследовала факты депортации украинских детей в РФ или на временно оккупированную территорию Украины.

Комиссия задокументировала перемещение 31 ребенка из Украины в Россию в мае 2022 года и пришла к выводу, что это перемещение было незаконной депортацией, составляющей военное преступление. Комиссия обеспокоена информацией о мерах, которые явно направлены на создание условий, при которых некоторые дети будут оставаться в Российской Федерации в течение длительного времени, – отметили в отчете. Поделиться

Там подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

С полным текстом доклада, представленного Генеральной Ассамблеей ООН, можно ознакомиться здесь .

Ранее в ДБР заявили, что Украина готова предоставить ООН информацию о военных преступлениях РФ в Украине. В частности, речь идет о доказательствах пыток россиянами гражданских и военнопленных.

ООН обеспокоена отсутствием системы возвращения детей

Украинские власти идентифицировали и проверили почти 20 тысяч детей, которые были похищены Россией во время войны.

Аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека, заявила, что «серьезно обеспокоена» ситуацией.

Нет налаженной системы возвращения украинских детей, которые были переданы в другие регионы оккупированной Россией территории или Российской Федерации, - сказала она. Поделиться

Она добавила, что некоторые из детей, воссоединившихся со своей семьей после того, как родственники уехали в РФ, чтобы забрать их, описали, что подверглись или были свидетелями психологического или физического насилия со стороны тамошнего педагогического персонала.

Напомним, что Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка России Марию Львову-Белову в военном преступлении – незаконную депортацию украинских детей.