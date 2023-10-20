Комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дальнейшие доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и совершили военные преступления в виде пыток, изнасилования и другого сексуального насилия, а также депортации детей в РФ.
ООН задокументировала российские преступления в Украине
Независимая международная комиссия ООН задокументировала военные преступления России в Украине: среди них пытки, изнасилования и убийства гражданских. Отчет представили на Генеральной Ассамблее ООН
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
В отчете комиссии говорится, что неизбирательные российские нападения с применением взрывного оружия повлекли за собой гибель или ранение гражданских, а также привели к разрушению или повреждению гражданских объектов.
Кроме того, расследование подтвердило предварительное заключение комиссии по систематическому и повсеместному применению российскими властями пыток в разных местах содержания.
Комиссия интервьюировала жертв российских нападений. Согласно сообщениям потерпевших, со стороны россиян можно отметить "глубокое пренебрежение к человеческому достоинству". Свидетели рассказывали, что случались ситуации, когда пытки были настолько жестокими, что жертва погибала.
Комиссия в ходе расследований в Херсонской и Запорожской областях зафиксировала, что изнасилование и другое сексуальное насилие "часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестоким избиением, удушением, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умысов".
Комиссия также расследовала факты депортации украинских детей в РФ или на временно оккупированную территорию Украины.
Там подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
С полным текстом доклада, представленного Генеральной Ассамблеей ООН, можно ознакомиться здесь .
Ранее в ДБР заявили, что Украина готова предоставить ООН информацию о военных преступлениях РФ в Украине. В частности, речь идет о доказательствах пыток россиянами гражданских и военнопленных.
ООН обеспокоена отсутствием системы возвращения детей
Украинские власти идентифицировали и проверили почти 20 тысяч детей, которые были похищены Россией во время войны.
Аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека, заявила, что «серьезно обеспокоена» ситуацией.
Она добавила, что некоторые из детей, воссоединившихся со своей семьей после того, как родственники уехали в РФ, чтобы забрать их, описали, что подверглись или были свидетелями психологического или физического насилия со стороны тамошнего педагогического персонала.
Напомним, что Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка России Марию Львову-Белову в военном преступлении – незаконную депортацию украинских детей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-