Комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до РФ.
ООН задокументувала російські злочини в Україні
Незалежна міжнародна комісія ООН задокументувала воєнні злочини Росії в Україні: серед них катування, ґвалтування і вбивства цивільних. Звіт представили на Генеральній Асамблеї ООН
Про це інформує пресслужба ООН.
У звіті комісії йдеться про те, що невибіркові російські напади із застосуванням вибухової зброї спричинили загибель або поранення цивільних, а також призвели до руйнування або пошкодження цивільних об'єктів.
Крім того, розслідування підтвердило попередній висновок комісії щодо систематичного і повсюдного застосування російською владою тортур у різних місцях утримання.
Комісія інтерв'ювала жертв російських нападів. Згідно з повідомленнями потерпілих, з боку росіян можна відзначити "глибоку зневагу до людської гідності". Свідки розповідали, що траплялися ситуації, коли катування були настільки жорстокими, що жертва гинула.
Комісія під час розслідувань в Херсонській та Запорізькій областях зафіксувала, що зґвалтування та інше сексуальне насильство "часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами".
Комісія також розслідувала факти депортації українських дітей до РФ або на тимчасово окуповану територію України.
Там наголосили, що винних має бути притягнуто до відповідальності.
З повним текстом доповіді, представленої Генеральній Асамблеї ООН, можна ознайомитися тут.
Раніше у ДБР заявили, що Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні. Зокрема йдеться про докази катувань росіянами цивільних і військовополонених.
ООН стурбована відсутністю системи повернення дітей
Українська влада ідентифікувала та перевірила майже 20 тисяч дітей, які були викрадені Росією під час війни.
Нада Аль-Нашіф, заступник верховного комісара ООН з прав людини, заявила, що «серйозно стурбована» ситуацією.
Вона додала, що деякі з дітей, які возз’єдналися зі своєю сім’єю після того, як родичі поїхали до РФ, щоб забрати їх, описали, що зазнали або були свідками психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини Росії Марію Львову-Бєлову у воєнному злочині - незаконній депортації українських дітей.
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