Іран заявив про скасування заборони ООН на продаж ракет іншим країнам

18 жовтня сплив термін дії резолюції ООН від 2015 року щодо передачі з та до Ірану балістичних ракет.
Іран зможе офіційно торгувати балістичними ракетами
Заступник голови МЗС Ірану з політичних питань Багері Кані повідомив про закінчення обмежень ООН.
Тепер усі обмеження, накладені на фізичних та юридичних осіб зі списку 2231, включно з заморожуванням активів, припиняються.
Рада ЄС продовжила обмеження щодо Ірану
У Раді ЄС повідомили, що вирішили зберегти обмежувальні заходи щодо нерозповсюдження зброї Ірану.
Рада прийняла законодавчі акти, щоб зберегти обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до ядерної діяльності або діяльності з балістичними ракетами або пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
Рада також погодилася зберегти галузеві та індивідуальні санкції, що стосуються розповсюдження ядерної зброї Ірану , а також ембарго на поставки зброї та ракет.
Нагадаємо, що у вересня Іран і РФ обговорювали поставки далекобійних ракет. Після 18 жовтня країни можуть офіційно домовитися про поставки.
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