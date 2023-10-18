Іран заявив про скасування заборони ООН на продаж ракет іншим країнам

18 жовтня сплив термін дії резолюції ООН від 2015 року щодо передачі з та до Ірану балістичних ракет.

Іран зможе офіційно торгувати балістичними ракетами

Заступник голови МЗС Ірану з політичних питань Багері Кані повідомив про закінчення обмежень ООН.

Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, і передачі до/з Ісламської Республіки Іран припиняються; і на Іран більше не поширюються жодні обмеження. Поширити

As of 18 October 2023, in accordance with UNSCR 2231, all restrictions unjustly imposed on ballistic missile-related activities and transfers to/from the Islamic Republic of Iran terminate; and Iran is no longer subject to any restriction in the context of the #SecurityCouncil. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 18, 2023

Тепер усі обмеження, накладені на фізичних та юридичних осіб зі списку 2231, включно з заморожуванням активів, припиняються.

Рада ЄС продовжила обмеження щодо Ірану

У Раді ЄС повідомили, що вирішили зберегти обмежувальні заходи щодо нерозповсюдження зброї Ірану.

Рада прийняла законодавчі акти, щоб зберегти обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до ядерної діяльності або діяльності з балістичними ракетами або пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Рада також погодилася зберегти галузеві та індивідуальні санкції, що стосуються розповсюдження ядерної зброї Ірану , а також ембарго на поставки зброї та ракет.

Нагадаємо, що у вересня Іран і РФ обговорювали поставки далекобійних ракет. Після 18 жовтня країни можуть офіційно домовитися про поставки.