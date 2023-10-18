Иран заявил об отмене запрета ООН на продажу ракет другим странам

18 октября истек срок действия резолюции ООН от 2015 года по передаче из и в Иран баллистических ракет.
Иран сможет официально торговать баллистическими ракетами
Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Багери Кани сообщил об окончании ограничений ООН.
Теперь все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц из списка 2231, включая замораживание активов, прекращаются.
Совет ЕС продлил ограничения по Ирану
В Совете ЕС сообщили, что решили сохранить ограничительные меры по нераспространению оружия Ирана.
Совет принял законодательные акты, чтобы сохранить ограничения в отношении физических и юридических лиц, вовлеченных в ядерную деятельность или деятельность с баллистическими ракетами или связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Совет также согласился сохранить отраслевые и индивидуальные санкции, касающиеся распространения ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.
Напомним, что в сентябре Иран и РФ обсуждали поставки дальнобойных ракет. После 18 октября страны могут официально договориться о поставках.
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