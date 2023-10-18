Иран заявил об отмене запрета ООН на продажу ракет другим странам

18 октября истек срок действия резолюции ООН от 2015 года по передаче из и в Иран баллистических ракет.

Иран сможет официально торговать баллистическими ракетами

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Багери Кани сообщил об окончании ограничений ООН.

Начиная с 18 октября 2023 г., в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и передачи в/из Исламской Республики Иран прекращаются; и на Иран больше не распространяются никакие ограничения. Поделиться

As of 18 October 2023, in accordance with UNSCR 2231, all restrictions unjustly imposed on ballistic missile-related activities and transfers to/from the Islamic Republic of Iran terminate; and Iran is no longer subject to any restriction in the context of the #SecurityCouncil. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 18, 2023

Теперь все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц из списка 2231, включая замораживание активов, прекращаются.

Совет ЕС продлил ограничения по Ирану

В Совете ЕС сообщили, что решили сохранить ограничительные меры по нераспространению оружия Ирана.

Совет принял законодательные акты, чтобы сохранить ограничения в отношении физических и юридических лиц, вовлеченных в ядерную деятельность или деятельность с баллистическими ракетами или связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Совет также согласился сохранить отраслевые и индивидуальные санкции, касающиеся распространения ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.

Напомним, что в сентябре Иран и РФ обсуждали поставки дальнобойных ракет. После 18 октября страны могут официально договориться о поставках.