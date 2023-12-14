ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 10 танков — сводка Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили около 1300 российских оккупантов, 10 танков и 12 артиллерийских систем. На передовой произошло 120 боевых столкновений.
ВСУ наносят удары по расположению российских войск
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.
Ситуация на передовой
На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении в наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны отразили 19 атак в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
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