ВСУ отразили 45 атак армии РФ на Авдеевском направлении — сводка Генштаба

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 13.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 89 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись близко 20 населенных пунктов, в том числе Блешня, Мхи, Гремяч Черниговской области; Винторовка, Бруски, Голышевское, Константиновка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области; Ветеринарное, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах Работиного и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новодмитровка, Александровка и областной центр Херсонской области, в Николаевской области – Очаков.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.