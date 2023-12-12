В течение суток произошло 73 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 12.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Середина Буда, Веселовка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 37 атак врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 10 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не производил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Высокое, Антоновка, Велетенське и областной центр Херсонской области, а также Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 склада боеприпасов противника.