Силы обороны уничтожили 800 оккупантов и 9 танков в сутки — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили 800 оккупантов и 9 танков в сутки — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки российские войска потеряли 800 солдат, 9 танков, 19 бронированных машин. Между Силами обороны и оккупантами произошло 89 боевых столкновений.

Ракетные войска поразили личный состав РФ

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

Ситуация на передовой

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

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