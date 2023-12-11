ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 19 танков и 31 ББМ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1030 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5655 (+19) ед;

боевых бронированных машин – 10 560 (+31) ед;

артиллерийских систем – 8070 (+6) ед;

РСЗО – 919 ед.;

средства ПВО – 605 ед.;

самолетов – 324 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6154 (+18) ед;

крылатые ракеты – 1586 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подлодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13) ед;

специальная техника - 1168 (+6) ед

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 18 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

На Запорожском направлениях Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.