ВСУ уничтожили 700 солдат РФ и почти 50 единиц вражеской техники – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 338820 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 700 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5636 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед,

артиллерийских систем – 8064 (+6) ед,

РСЗО – 919 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 605 (+0) ед,

самолетов – 324 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1586 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,

специальная техника ‒ 1162 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлениях подразделения сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.