В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 8 декабря, наши военные ликвидировали 396 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожены 11 единиц военной техники.
В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении
В течение суток враг:
провел 56 боевых столкновений;
совершил 498 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского.
Марьинское направление
Силы обороны отразили 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
Шахтерское и Запорожское направления
Наши воины отразили все атаки врага. В частности, россияне пытались восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.
Достижение наших воинов
В течение суток военные ликвидировали 396 террористов и уничтожили 11 единиц техники врага, в том числе:
3 танка;
7 ББМ;
1 БпЛА;
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