В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
ВСУ
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За прошедшие сутки, 8 декабря, наши военные ликвидировали 396 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожены 11 единиц военной техники.

В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В течение суток враг:

  • провел 56 боевых столкновений;

  • совершил 498 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского.

Марьинское направление

Силы обороны отразили 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Шахтерское и Запорожское направления

Наши воины отразили все атаки врага. В частности, россияне пытались восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

Достижение наших воинов

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, - пишет прессслужба.

В течение суток военные ликвидировали 396 террористов и уничтожили 11 единиц техники врага, в том числе:

  • 3 танка;

  • 7 ББМ;

  • 1 БпЛА;

Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 6 единиц техники врага повреждены, – добавляет прессслужба.

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