В ВСУ назвали потери армии РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 8 декабря, наши военные ликвидировали 396 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожены 11 единиц военной техники.

В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В течение суток враг:

провел 56 боевых столкновений;

совершил 498 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского.

Марьинское направление

Силы обороны отразили 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Шахтерское и Запорожское направления

Наши воины отразили все атаки врага. В частности, россияне пытались восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

Достижение наших воинов

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, - пишет прессслужба. Поделиться

В течение суток военные ликвидировали 396 террористов и уничтожили 11 единиц техники врага, в том числе:

3 танка;

7 ББМ;

1 БпЛА;