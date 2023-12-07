ВСУ раскрыли потери армии РФ на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли потери армии РФ на Таврическом направлении

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.

ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В течение суток враг:

  • нанес 13 авиаударов;

  • провел 61 боевое столкновение;

  • совершил 743 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 17 атак.

Шахтерское направление

Украинские воины отбили одну атаку врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

Запорожское направление

Отражены 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботиного Запорожской области.

Достижение наших воинов

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, - пишет прессслужба.

Потери врага составили 513 человек. Также ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники, в том числе:

  • 6 танков;

  • 12 ББМ;

  • 5 артсистем;

  • самоходный миномет калибра 240 мм. 2С4 "Тюльпан";

  • 1 СПГ (АГС);

  • 1 средство ПВО;

  • 15 БпЛА;

  • 4 автомобиля;

  • 1 единица спецтехники.

Также был уничтожен 1 состав горюче-смазочных материалов. Еще 19 единиц техники врага повреждены, пишет прессслужба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие потери российской армии с начала войны – новая оценка британской разведки
Минобороны Британии
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне из-за значительных потерь строят в Крыму новый госпиталь – ЦНС
Госпиталь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Родственники российских мобилизованных начали жаловаться Путину из-за больших потерь под Авдеевкой
Уничтоженная техника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.