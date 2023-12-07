ВСУ раскрыли потери армии РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.
ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении
В течение суток враг:
нанес 13 авиаударов;
провел 61 боевое столкновение;
совершил 743 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 17 атак.
Шахтерское направление
Украинские воины отбили одну атаку врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.
Запорожское направление
Отражены 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботиного Запорожской области.
Достижение наших воинов
Потери врага составили 513 человек. Также ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники, в том числе:
6 танков;
12 ББМ;
5 артсистем;
самоходный миномет калибра 240 мм. 2С4 "Тюльпан";
1 СПГ (АГС);
1 средство ПВО;
15 БпЛА;
4 автомобиля;
1 единица спецтехники.
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