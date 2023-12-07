ЗСУ розкрили втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.
ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку
Протягом доби ворог:
завдав 13 авіаударів;
провів 61 бойове зіткнення;
здійснив 743 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.
Мар’їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.
Шахтарський напрямок
Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.
Запорізький напрямок
Відбито 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога склали 513 осіб. Також ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки, у тому ж числі:
6 танків;
12 ББМ;
5 артсистем;
самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 "Тюльпан";
1 СПГ (АГС);
1 засіб ППО;
15 БпЛА;
4 автомобілі;
1 одиницю спецтехніки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-