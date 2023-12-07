ЗСУ розкрили втрати армії РФ на Таврійському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розкрили втрати армії РФ на Таврійському напрямку

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
ЗСУ

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом доби ворог:

  • завдав 13 авіаударів;

  • провів 61 бойове зіткнення;

  • здійснив 743 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Мар’їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

Запорізький напрямок

Відбито 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - пише пресслужба.

Втрати ворога склали 513 осіб. Також ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки, у тому ж числі:

  • 6 танків;

  • 12 ББМ;

  • 5 артсистем;

  • самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 "Тюльпан";

  • 1 СПГ (АГС);

  • 1 засіб ППО;

  • 15 БпЛА;

  • 4 автомобілі;

  • 1 одиницю спецтехніки.

Також було знищено 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Ще 19 одиниць техніки ворога пошкоджено, - пише пресслужба.

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