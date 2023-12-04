Росіяни через значні втрати будують у Криму новий госпіталь — ЦНС

Що відомо про новий госпіталь у Криму

Як повідомив Центр національного спротиву, шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року.

Однак, цей шпиталь не розв'яже проблему, адже втрати загарбників набагато більші.

Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги, - додали у ЦНС. Поширити

Розвідка Британії оприлюднила нову оцінку втрат РФ у війні

Як зазначається у зведенні, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими.

Найманці групи "Вагнера", ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220-280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими. Загальні втрати російських комбатантів оцінюються в діапазоні від 290 до 350 тисяч.

За даними британської розвідки, середнє значення діапазону оцінок становить 320 тисяч загальних втрат російських комбатантів.

Однак навіть серед російських чиновників, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через культуру нечесних звітів у збройних силах, – зазначають у Міноборони Британії. Поширити

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 770 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 4 грудня сягнула 332 810 осіб.

Як повідомляло The Guardian, за даними західних чиновників, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день.

Раніше британська розвідка повідомляла, що рекордні втрати у російській армії у листопаді 2023 року були спричинені наступом на Авдіївку.