Злочинна армія РФ на сході України абсолютно деморалізована внаслідок великих втрат в районі Авдіївки на Донеччині за відсутності жодних успіхів.

Що відомо про жалюгідний стан армії РФ на сході України

Аналітики Центру національного спротиву підкреслюють, що на окупованих злочинною армією РФ територіях Донецької області спостерігається стрімке падіння морально-психологічного стану серед військових російської окупаційної армії.

Зокрема, як зазначають у ЦНС, російських військових злочинців масово затримують за адміністративні та кримінальні правопорушення.

За минулий місяць серед представників РОВ значно знизився рівень виконавчої дисципліни через великі втрати особового складу противника, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку. Відтак, представники окупаційної "комендатури" РФ затримали понад тисячу представників РОВ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема такі як: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин, - йдеться у повідомленні ЦНС. Поширити

У ЦНС попереджають, що такі дії з боку представників РОВ несуть велику загрозу для цивільного населення окупованих регіонів, зокрема, що стосується водіння військових автомобілів у нетверезому стані.

Чому росіяни брешуть про успіхи в районі Авдіївки

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора Романа Світана у коментарі журналістам “24 каналу”, глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу намагається видати спроби “м’ясних штурмів” злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині за нібито “активну оборону”.

А потім у них як вишенька на тортику – "жест доброї волі” - зазначив аналітик. Поширити

При цьому він не став відкидати сценарію, за яким російські окупанти до кінця року вирішать зробити черговий “жест доброї волі” не тільки в районі Авдіївки, а й на інших ділянках фронту.

Експерт пояснив, що збереження контролю над Авдіївкою дозволяє українським військовим утримувати гарний плацдарм для подальшого наступу у бік Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

Світан підкреслив, що від промзони Авдіївки до Ясинуватської розвилки буквально кілька кілометрів. А звідти вже напрямок руху на Спартак, Донецьк, Авдіївку, Горлівку, Єнакієве, Ясинувату, Макіївку. Росіяни чудово це розуміють.

Щойно ми вийдемо на Ясинуватську розвилку – з Донецька, Макіївки, Ясинуватої відразу з'їдуть усі заброди, - вважає аналітик. Поширити

Йдеться, додав військовий експерт, про всіх росіян, які прибули до цих міст за останні 50 – 70 років, зокрема й за останні 10 років.