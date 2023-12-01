Українські снайпери за годину ліквідували 12 солдатів РФ біля Авдіївки — відео

Снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилась лише година.

Бійці ССО показали потужну роботу снайперів

Як зазначається, ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок.

Зокрема, там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника.

Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення, - додали в ССО, зазначивши, що пари снайперів працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів. Поширити

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська зробили чергову спробу штурму позицій українських сил у районі Авдіївки Донецької області. Бійці Нацгвардії відбили її, вбивши з міномету 18 окупантів.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, за місяць, коли противник активізувався біля Авдіївки, росармія втратила близько 10 тисяч солдатів у цьому напрямку.

Днями речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Штупун повідомив, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед кілька механізованих колон з броньованою технікою. Проте наступ не вдався, загарбники втратили майже 80% техніки.

23 листопада, стало відомо про початок ворогом третьої хвилі наступу на Авдіївському напрямку. Попри активні атаки, ворог продовжує зазнавати великих втрат.