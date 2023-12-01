Украинские снайперы за час ликвидировали 12 солдат РФ возле Авдеевки – видео

Снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.
Бойцы ССО показали мощную работу снайперов
Как отмечается, ССО работают на самых сложных участках фронта. Одна из них – Авдеевское направление.
В частности, там только через час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Российские войска предприняли очередную попытку штурма позиций украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы Нацгвардии отбили ее, убив из миномета 18 окупантов.
По данным Генштаба, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.
По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался у Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.
На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.
23 ноября стало известно о начале врагом третьей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.
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