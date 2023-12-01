Украинские снайперы за час ликвидировали 12 солдат РФ возле Авдеевки – видео

Снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.

Бойцы ССО показали мощную работу снайперов

Как отмечается, ССО работают на самых сложных участках фронта. Одна из них – Авдеевское направление.

В частности, там только через час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника.

Еще трое окупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения, - добавили в ССО, отметив, что пары снайперов работали на дистанции от 920 до 1170 метров. Поделиться

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска предприняли очередную попытку штурма позиций украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы Нацгвардии отбили ее, убив из миномета 18 окупантов.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, за месяц, когда противник активизировался у Авдеевки, росармия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

На днях спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

23 ноября стало известно о начале врагом третьей волны наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.