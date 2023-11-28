Какая ситуация на Авдеевском направлении – новые данные британской разведки
Категория
Украина
Дата публикации

Какая ситуация на Авдеевском направлении – новые данные британской разведки

Минобороны Британии
ВСУ
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В последние дни российские войска достигли небольшого продвижения на северном направлении "клещей" в рамках попытки оцепить город Авдеевку.

Британская разведка фиксирует продвижение армии РФ у Авдеевки

Как отмечается в строительстве, с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

По данным британской разведки, хотя это и скромное продвижение, оно, вероятно, является одним из самых больших достижений России с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям тысяч жертв.

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонных позиций, говорится в сообщении.

Хотя Авдеевка стала выступлением или выступлением на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город, отмечают Минобороны Британии.

Что известно о наступлении РФ на Авдеевку

Российская армия начала массированный штурм Авдеевки 10 октября. В ходе штурма российские войска терпят огромные потери, но продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц россияне потеряли около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Ранее британская разведка сообщала, что рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были нанесены наступлением на Авдеевку.

В ноябре потери в российской армии составляют в среднем 931 человек в день. Это один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну.

В настоящее время преступная армия РФ вынуждена изменять тактику ведения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области из-за значительного ухудшения погодных условий.

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